Luca Toni, ex attaccante, ha partecipato all'evento 'Racconti Mondiali' al Valdichiana Village di Foiano della Chiana. È stata l'occasione per dire la sua su alcuni temi caldi del momento, a cominciare dalla lotta Scudetto: "Il Napoli sembra avere qualcosa in più, secondo me parte favorito", ha detto.

Due battute anche sulla Nazionale italiana "Con Spalletti si era rotto qualcosa, credo che Gattuso sia l’uomo giusto al momento giusto per riportare entusiasmo nella Nazionale", ha detto. Il ricordo dell'Italia lo riporta al Mondiale vinto in Germania: "Quel 9 luglio 2006 fu una serata magica. E oggi quella vittoria vale ancora di più, dopo aver saltato due Mondiali. Adesso serve ripartire: stiamo vicino agli Azzurri e guardiamo ai giovani con fiducia", ha concluso come riportato dal Corriere di Arezzo.