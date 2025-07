Nel corso di un'intervista rilasciata a Radio Marte, l'ex difensore Fabiano Santacroce, con trascorsi anche nel Napoli, ha offerto il proprio 'consiglio' alla ex squadra qualora non riuscisse a strappare Dan Ndoye al Bologna: "Tesserare Lookman sarebbe un gran colpo, perché vorrebbe dire soffiare all'Inter uno dei migliori giocatori del campionato, obiettivo concreto dei nerazzurri. Farei di tutto per prenderlo, sarebbe un bel dispetto alla principale rivale Scudetto".