Nel centrocampo dell'Inter, a prescindere dalla scelta sul modulo, per Chivu sarà impossibile rinunciare a Nicolò Barella, definito come "l'indiscutibile" dal Corriere dello Sport che oggi fa il punto sulle mediana nerazzurra. La dirigenza è chiamata a risolvere la situazione di Hakan Calhanoglu: in caso di permanenza è facile ipotizzare che il turco sarà centrale.

"La vera alternativa l’Inter l’ha pescata dal mercato tesserando il croato Sucic, che a centrocampo rappresenta il futuro e in nazionale si è già disimpegnato in un centrocampo a due - sottolinea il Corsport -. Oltre ad avere le capacità per ricoprire quel ruolo, possiede anche le qualità per aggiungere qualcosa in più alla manovra e non fare soltanto da filtro". Al momento gli altri interpreti del ruolo saranno Frattesi, Mkhitaryan e Zielinski, considerando che Asllani è in uscita.