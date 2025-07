Continua la ricerca di talenti all'estero per rinforzare la nuova Inter Under 20 di Benito Carbone: secondo quanto riportato qualche giorno fa dal giornalista di Goal.pl Piotr Koźmiński, la squadra nerazzurra ha messo le mani anche sul polacco classe 2008 Patryk Mackiewicz, che ha superato le visite mediche in data 15 luglio. La firma sul contratto dovrebbe essere ormai imminente.

Mackiewicz è membro della nazionale polacca Under 17, con cui ha collezionato due presenze. È cresciuto nello Znicz Pruszków, da cui si è trasferito prima al Legia Varsavia e poi al Polonia Varsavia, club dal quale è arrivato in Italia dopo la scadenza del contratto. È un difensore imponente, alto 192 cm.