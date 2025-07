Sabato prossimo scatterà il raduno dell'Inter, ma quattro giocatori si presenteranno ad Appiano Gentile in anticipo: si tratta di Calhanoglu, Pavard, Bisseck e Zielinski, 'liberati' dalla spedizione negli USA per il Mondiale per Club causa infortuni. Tutti e quattro sono attesi nel centro sportivo mercoledì per una verifica della rispettive condizioni, conferma il Corriere dello Sport. "Resta in sospeso Frattesi, che si è operato per risolvere un’ernia inguinale e che potrà tornare ad allenarsi non prima di inizio agosto", si legge. I