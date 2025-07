Intervistato dal QS, l'ex giocatore del Milan Cristian Brocchi ha di vari aspetti di attualità del calcio italiano in vista della nuova stagione, partendo dalle aspettative sul Napoli campione d'Italia: "Avere anche la Champions cambia quasi tutto, ma il Napoli sta facendo innesti molto importanti, quindi resta la maggiore pretendente allo scudetto".

L’Inter invece come risponderà al cambio di allenatore e a una stagione da zero titoli?

"La vedo un po’ stanca. In tre anni ha raggiunto due finali di Champions e vinto uno scudetto. Mantenere alto il livello in tutte le competizioni e a lungo non è per niente facile".

Mondiale per il Club che impressioni le ha dato? Le è piaciuto o lo reputa una competizione inutile come tanti?

"Non mi ha detto molto, come ogni competizione agli esordi è difficile che esalti. È stato diverso invece per la Champions. Trovo che la nuova formula abbia funzionato molto bene".