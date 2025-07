Sono ore calde per il possibile trasferimento di Hakan Calhanoglu al Fenerbahce. Il centrocampista dell'Inter - come informa il giornalista Yağız Sabuncuoğlu su X - è arrivato a Istanbul ieri sera e ha lasciato il suo hotel a Seyrantepe, come testimoniato da alcuni scatti fotografici.

Il regista nerazzurro "terrà alcuni incontri oggi - scrive il collega turco -. Tuttavia, se il suo trasferimento non verrà finalizzato durante la sua permanenza a Istanbul, raggiungerà il ritiro dell'Inter il 23 luglio e da lì monitorerà la situazione".