Un intervento sconsiderato, arrivato nei primissimi minuti di gioco e decisamente poco consono per un'amichevole estiva. È quello che dopo pochi giri di lancetta del test di Valles tra Bologna e Virtus Verona ha estromesso dai giochi Dan Ndoye, centrato in pieno dal difensore della squadra veneta Riccardo Lodovici: lo svizzero, colpito alla caviglia sinistra, resta a terra un minuto, poi chiede il campo lasciando stizzito la partita, mentre i tifosi felsinei imbottiscono di frasi poco carine il giocatore avversario.

Le condizioni del giocatore, che in passato aveva avuto un infortunio nello stesso punto, non causano ansia solo a Vincenzo Italiano, ma anche al Nottingham Forest e al Napoli: i primi hanno già avanzato una proposta d'acquisto, i secondi hanno Ndoye come obiettivo numero uno per l'attacco considerata sfumata la pista Ademola Lookman. La gara si è poi conclusa con la vittoria del Bologna per 7-0.