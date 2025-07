Ronaldo Luis Nazario da Lima fa un nuovo tentativo da presidente. Chiusa l'esperienza al Valladolid, il Fenomeno ci riprova in patria: secondo Carro.Blog.br, l'ex attaccante dell'Inter sembra molto vicino ad acquisire il Corinthians, nobile club brasiliano che sta attraversando un periodo di grave crisi finanziaria. La sua esperienza come imprenditore del calcio, con un curriculum di successo al Cruzeiro, lo posiziona come una delle figure chiave responsabili della ristrutturazione del club paulista.

Ronaldo potrebbe mettere a frutto l'esperienza maturata in altri club per rafforzare il Corinthians sotto ogni aspetto, dalla gestione finanziaria alle prestazioni in campo. In particolare, col modello della Sociedad Anonima de Futbol Ronaldo potrebbe operare un risanamento del bilancio del club, rinegoziando i propri debiti e creando nuove fonti di entrate, oltre a portare una nuova gestione più trasparente che miri al raggiungimento di risultati sportivi e finanziari, maggiori investimenti e un rafforzamento del brand.