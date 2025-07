Se Erik ten Hag ha espresso più in termini di speranza la volontà di allenare Granit Xhaka al Bayer Leverkusen, il direttore sportivo del club tedesco Simon Rolfes è stato decisamente più netto nei termini. Nel corso di un evento organizzato nell'ambito della tournée brasiliana delle Aspirine, Rolfes, a precisa domanda sul futuro del centrocampista svizzero, ha risposto: "Granit è un giocatore molto importante per noi, per il club e per la squadra. Il nostro interesse principale è tenerlo. Certo, c'è interesse per lui; dobbiamo parlare con il giocatore per capire quali siano le sue ambizioni. Ma una cosa è chiara: un trasferimento avverrebbe solo se fosse una situazione vantaggiosa per tutti", nelle parole riportate da Kicker.

Rolfes ha aggiunto: "Abbiamo ancora tre anni di contratto con il giocatore e siamo molto soddisfatti di lui. Abbiamo grandi obiettivi per i prossimi anni. Pertanto, un trasferimento può avvenire solo se è positivo per tutte le parti. Dovremo aspettare e vedere. Ma il nostro obiettivo è che Granit rimanga con noi".