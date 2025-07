Sono stati effettuati quest'oggi i sorteggi per il terzo turno di qualificazione alla prossima Champions League. Tra le squadre interessate dal responso dell'urna c'era anche il Fenerbahçe, club che ambisce ad avere in rosa Hakan Calhanoglu per tentare il ritorno nella massima competizione europea: la formazione gialloblu dovrà affrontare il Feyenoord. Le partite si giocheranno il 5 e 6 agosto per i match di andata e il 12 agosto per le gare di ritorno.

Questo il quadro completo:

Percorso Campioni

FC RFS (LVA)/Malmö FF (SWE) - F.C. Copenhagen (DEN)/FC Drita (KOS)

KuPS Kuopio (FIN)/FC Kairat Almaty (KAZ) - ŠK Slovan Bratislava (SVK)/HŠK Zrinjski Mostar (BIH)

KKS Lech Poznań (POL)/Breidablik (ISL) - Lincoln Red Imps FC (GIB)/FK Crvena Zvezda (SRB)

HNK Rijeka (CRO)/PFC Ludogorets 1945 (BUL) - FC Noah (ARM)/Ferencvárosi TC (HUN)

Hamrun Spartans F.C. (MLT)/FC Dynamo Kyiv (UKR) - Pafos FC (CYP)/Maccabi Tel-Aviv FC (ISR)

KF Shkëndija (MKD)/Fotbal Club FCSB (ROU) - Shelbourne FC (IRL)/Qarabağ FK (AZE)

Percorso Piazzate

SK Brann (NOR)/Salisburgo (AUT) - Club Brugge KV (BEL)

Rangers FC (SCO)/Panathinaikos FC (GRE) - FC Viktoria Plzeň (CZE)/Servette FC (SUI)

OGC Nizza (FRA) - SL Benfica (POR)

Feyenoord (NED) - Fenerbahçe (TUR)