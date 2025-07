Non c'è solo Giacomo De Pieri tra i nerazzurri nella lista degli obiettivi della Juve Stabia. Secondo Gianlucadimarzio.com adesso le Vespe pensano anche a Giacomo Stabile per la difesa se l'Inter "aprirà nelle prossime settimane a farlo uscire in prestito", si legge sul sito dell'esperto di mercato.