Il Besiktas fa un bel balzo in avanti nella corsa a Mehdi Taremi. Secondo il quotidiano turco Fotomaç, la squadra bianconera di Istanbul ha avviato una rapida operazione per l'attaccante iraniano, che a quanto pare si èfiducioso di poter indossare la maglia delle Aquile. La dirigenza del Besiktas ha appreso che, nonostante abbia un contratto biennale con il club, l'attaccante iraniano potrebbe lasciare il club a parametro zero. La dirigenza, dopo aver ricevuto risposte incoraggianti dagli incontri con l'agente di Taremi, ha accelerato i suoi sforzi per il trasferimento..