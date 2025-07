Aspettando Ebenezer Akinsanmiro, il cui arrivo è previsto nei primi giorni della prossima settimana, Giovanni Corrado, AD del Pisa, non vuole sbilanciarsi sul mercato in entrata ai microfoni di Sky Sport dal ritiro di Morgex: "Stavamo facendo del mercato in uscita, abbiamo tanti ragazzi giovani con richieste dalla Serie C e dall’Estero. In entrata non sappiamo ancora, la cosa più importante è parlare dei giocatori che sono qui”, le parole del dirigente dei toscani.

Corrado parla anche della grande attesa per il ritorno nella massima serie: "Stiamo iniziando a farci l’abitudine, è un traguardo che inseguivamo da tanto tempo. Il Pisa è una società che può stare in Serie A. Oggi ci approcciamo con umiltà, siamo riusciti a raggiungere quello che per noi sarà un punto di partenza”.