In casa Inter vogliono risolvere al più presto il rebus legato ad Hakan Calhanoglu, diviso tra una permanenza all'Inter e un ritorno in Turchia, dove il Fenerbahce si è fatto avanti dando seguito ai primi flirt con il Galatasaray. Il club nerazzurro, ribadisce oggi La Gazzetta dello Sport, non ha mai ricevuto nessun segnale di rottura dal giocatore e nessuna chiamata da altri club. "In ogni caso, appena arriverà a Milano, il regista parlerà con l’Inter per decisione del club: sarà una chiacchierata vis-à-vis , dopo questa estate tormentata fatta di contatti solo telefonici, e il modo migliore per capire cosa stia accadendo davvero alle spalle del giocatore" scrive la rosea, ricordando che domani il classe '94 sarà ad Appiano per i primi controlli al polpaccio infortunato.

Adesso in Viale della Liberazione pretendono chiarezza, tanto che "già oggi a Milano aspettano un’offerta formale e chiarificatrice - si legge ancora -. Questo lunedì 21 luglio rischia, quindi, di diventare il giorno più decisivo nel tormentone Calha perché si potrebbe capire finalmente quanto l’acquisto sia strategico per Mourinho". Il prezzo giusto per la fumata bianca potrebbe essere essere di 25 milioni, con Granit Xhaka che resta il preferito per rimpiazzarlo per ragioni tattiche, tecniche ed esperienza.