Nei piani dell'Inter c'è Ademola Lookman come colpo per puntare di nuovo con decisione allo scudetto. Il nigeriano ha velocità, qualità, tecnica e imprevidibilità nell'uno contro uno, caratteristiche che nell'attacco nerazzurro mancano da diverso tempo. Per portare il giocatore a Milano, però, c'è da trovare la quadra con l'Atalanta che vorrebbe una decina di milioni più rispetto ai 40 offerti e punta su un trasferimento a titolo definitivo e non in prestito con obbligo di riscatto: il Corriere dello Sport conferma che da mercoledì, quando è stata presentata l'offerta nerazzurra alla Dea, tra i due club non ci sono stati nuovi contatti diretti. "Ma la sensazione è che qualcosa debba accadere", si legge.

Sullo sfondo, in posizione d'attesa, c'è il Napoli, ma "in casa nerazzurra non sono ancora scattati allarmi - scrive il Corsport -. C’è la consapevolezza dei movimenti di De Laurentiis, ma c’è anche la convinzione di aver un accordo totale con Lookman e i suoi rappresentanti. Nelle ultime ore ci sono stati nuovi contatti e dal fronte del nigeriano è stato ribadito che non si saranno voltafaccia: l’attaccante vuole andare all’Inter e non prende in considerazione altre soluzioni". Ecco perché non bisogna farsi sfuggire l'occasione.