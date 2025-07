È finito il tempo dei bluff. Dopo settimane a fare il gioco 'dell'interpreta il mio like', la telenovela dal protagonista indiscusso Hakan Calhanoglu sta per volgere al termine: "Inizia la settimana della verità e i ribelli dovranno scoprire le carte sul tavolo e chiarire le intenzioni sul proprio futuro" scrive il Corriere della Sera che nell'edizione odierna fa un punto circa la situazione legata al centrocampista turco. L'ex Milan è atteso mercoledì a Milano dopo essere stato prima nel mirino del Galatasaray, costretto ad 'abbandonare' dopo la seduzione il classe '94 che ora è accostato al Fenerbahce di Mourinho. "A parole, pare avere l'intenzione di fare sul serio" si legge sul quotidiano milanese che spiega inoltre: "Secondo quanto trapela da Istanbul, il club sarebbe pronto ad avanzare una proposta da 20 milioni all'Inter e da 6 più bonus al regista".

Ma il nodo resta la volontà di Hakan, fin qui mai dichiaratosi desideroso di lasciare Milano, ecco perché "la data del 23 luglio è da cerchiare in rosso sul calendario: appena il giocatore sarà a Milano andrà in scena un colloquio chiarificatore con il presidente Marotta". Sarà l'occasione per mettersi faccia a faccia e assumersi le proprie responsabilità.