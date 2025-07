Commentiamo le ultime news di calciomercato con tutte le novità sul fronte Lookman. L'Inter starebbe pensando di rilanciare e ritoccare l'offerta per strappare il sì definitivo dell'Atalanta, forte della volontà del giocatore. In Turchia sono convinti che il Fenerbahce è pronto a fare sul serio per Calhanoglu.