Al termine del test con la formazione Primavera gialloblu, l'attaccante del Parma Mateo Pellegrino ha parlato in conferenza stampa sottolineando le similitudini tra il lavoro con l'attuale tecnico ducale Carlos Cuesta e il precedente allenatore Cristian Chivu, oggi all'Inter: "Ci sono cose simili e altre non tanto. Magari la formazione è un po’ diversa. Ognuno ha la sua idea, ora dobbiamo continuare a lavorare per fare del nostro meglio".