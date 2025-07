"Non vorrei che diventasse un caso quando un caso non è, per rispetto del ragazzo e anche dell'Inter". Così Beppe Marotta, presidente dell'Inter, debutta a proposito di Hakan Calhanoglu arrivando all'evento di presentazione della nuova partnership con BYD. "Siamo davanti a queste richieste fantomatiche che però non arrivano mai, sono più cose mediatiche... Al momento non c'è nessuna richiesta quindi nessuna considerazione e nessuna risposta. Lo attendiamo qui il 23".

Ma i dirigenti hanno parlato col giocatore? "Sì, sempre. Come per altri giocatori, all'Inter non ha mai manifestato la volontà di andare via", conclude Marotta, che non risponde a richieste su Ademola Lookman liquidando tutto con un: "Ne parleremo prossimamente".