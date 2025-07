"L'arrivo di Bonny all’Inter sicuramente è un passo importante, uno step in più per la sua carriera che ora prenderà una nuova direzione. Si è messo bene e in mostra col Parma, era una conseguenza che potesse aspirare in un posto in un club di". Parola di Sébastien Dubroca, uno dei primi allenatori di Ange-Yoan, avuto nelle giovanili del Châteauroux, che a Tuttosport parla del nuovo acquisto di casa Inter.

A Milano lo vede già come un possibile titolare?

"Ha il potenziale, la determinazione e la personalità per poter diventare un giocatore importante, ma ci vorrà sicuramente del tempo".

Secondo lei Bonny potrebbe davvero essere il nuovo Thuram?

"Lui deve essere semplicemente Bonny. Poi chiaro che spero possa raggiungere il livello di Thuram, ne ha sicuramente le capacità".

Quali sono le sue qualità migliori?

"L’avere fiducia nei propri mezzi. Poi la sua abilità sotto porta, così come quella relativa alla copertura del pallone".

Su quale aspetto ha lavorato maggiormente con lui?

"Sul linguaggio del suo corpo, sulla compostezza che deve mantenere in area di rigore, sul suo carattere e sul controllo delle emozioni".



Secondo lei può diventare uno degli attaccanti più forti del mondo?

"La linearità della sua carriera e le sue buone scelte gli hanno permesso di giocare rapidamente in una squadra come il Parma e arrivare all'Inter a 21 anni, questo è un vantaggio per la sua crescita. Spero e credo possa arrivare lontano".



Pensa possa giocare meglio con Thuram o con Lautaro?

"Ha le caratteristiche per adattarsi a qualsiasi compagno, ma lo immagino più facilmente con Lautaro".



L'Inter lo ha pagato circa 25 milioni, un investimento ingente. Significa che i nerazzurri credono molto in lui.

"È una cifra molto significativa, ma conosciamo il mercato e, data la sua età e il suo potenziale, l’Inter ha sicuramente fatto un’ottima mossa. Mi faccia aggiungere una cosa: Yoan ha sempre mantenuto la sua mentalità positiva, è sempre un piacere interagire con lui, è un ragazzo che non dimentica da dove proviene. Gli auguro ogni successo in questo nuovo progetto".