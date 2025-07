Con lo scossone giudiziario del Comune di Milano, cambia qualcosa, a livello politico, anche sullo stadio San Siro. ll sindaco Sala domani parlerà in Consiglio comunale: dovrebbe restare in sella. Secondo Gazzetta.it l'idea del comune era quella di approvare la vendita entro il 31 luglio, ma adesso quasi sicuramente slitterà a settembre (sia in Giunta sia in Consiglio). Il sito della rosea spiega che "Inter e Milan infatti devono acquisire la proprietà dello stadio e delle aree limitrofe entro il 10 novembre". Ci sono comunque alcuni ostacoli, nonostante la vendita ai due club sia ancora possibile. Un ostacolo può essere rappresentato dalla maggioranza in Consiglio comunale che, secondo Gazzetta.it, sarebbe sul filo.