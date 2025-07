L'avventura nerazzurra di Ange-Yoan Bonny è pronta ad entrare è nel vivo. L'attaccante francese acquistato dal Parma ha voglia di Inter ed è pronto ad anticipare il suo arrivo ad Appiano Gentile, nonostante il raduno sia fissato per il 26 luglio. Mercoledì si presenteranno al centro sportivo i quattro che avevano lasciato prima del tempo gli USA per infortunio, ovvero Bisseck, Pavard, Zielinski e Calhanoglu (il turco farà alcuni controlli già domani), ma "non è da escludere che al gruppetto possa aggiungersi anche il francese, fermo da maggio e affamato di Inter", informa La Gazzetta dello Sport. Atteso per Ferragosto, invece, il rientro a disposizione di Frattesi, reduce dall'intervento chirurgico all'ernia.