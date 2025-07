Mehdi Taremi si guarda intorno alla ricerca di una nuova sistemazione, consapevole del fatto che è fuori dal progetto dell'Inter che sta ridisegnando gran parte dell'attacco. L'iraniano ha preso atto della situazione e, come riferisce oggi La Gazzetta dello Sport, "ha assicurato ai dirigenti nerazzurri che valuterà le proposte in arrivo, a patto di poter continuare a giocare in un campionato europeo".

Per il classe '92 c'è da registrare l'interessamento di qualche club di Premier League (il West Ham fa concorrenza al Fulham), del Besiktas e anche del Porto, suo ex club dal quale si è svincolato prima di sbarcare a Milano. L'Inter punta a ricavare almeno 8 milioni di euro dalla sua cessione, con un conseguente risparmio sullo stipendio di circa 5,5 milioni lordi.