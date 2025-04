"Se ce ne fosse stato bisogno la partita col Bologna ha dato conferme. Il numero di partite giocate dall’Inter è troppo più grande rispetto alle altre del campionato. E non è ancora finita. Inzaghi e la squadra han cercato di gestirla mentalmente e fisicamente. Penso puntassero al pareggio per mantenere un minimo vantaggio. Purtroppo questo non c’è più ed occorrerà fare delle valutazioni. Di fatto il campionato sembra più perso che vinto, salvo miracoli di qualche pozione che rivitalizzi tutti e non li faccia stare sulle gambe dal 75’ in poi. Direi di giocar le ultime cartucce, se ci sono, col Milan per andare in finale di Coppa Italia. La partita con la Roma vada come vada, quel che conta, e tanto in termini di visibilità e soldi, e’ la UCL. Le possibilità di Triplete si sono azzerate e sale la quotazione “zeru tituli”. Per alcuni sarà la stagione attuale “the Last Dance” quindi se si vuol continuare a ballare il ballo delle pretendenti della coppa con le orecchie e lo scudetto occorrerà non sbagliare i nuovi acquisti e rinnovi".

Fredrik

"Sto scrivendo che ancora la partita non e' finita, ma Orsolini ha segnato. Oggi, mi dispiace dirlo, abbiamo dimostrato di essere una piccola squadra, come mai avevamo fatto in tutto l'anno. Abbiamo avuto un atteggiamento in campo che neanche se avessimo avuto davanti il Real Madrid, quello vero. Una sudditanza fisica e mentale totale, e, devo purtroppo segnalarlo, in primo luigo da parte del nostro allenatore. Non si spiegherebbe altrimenti, sennò, il motivo di tenere in campo Bastoni, evidentemente spremuto e in difficoltà estrema dal primo all'ultimo minuto che ha giocato, e non mettere Bisseck che oltretutto, in questo momento dell' annata, ne ha sicuramente molto di più fisicamente. (Saranno scemi i suoi estimatori che faranno offerte nel prossimo mercato ..)E Mkitarian? Parliamo sempre di "ripulire" i palloni e " intelligenza tattica"?Oggi in campo servivano quei così nominati da Lautaro mercoledì, e il professore armeno da questo punto di vista, l'ultimo. Ma andiamo ai due gioielli: 1) decidere di giocare una partita che può valere un campionato in dieci, e non c"e' veramente, tristemente bisogno di spiegare. Ci sarà una forma di autolesionismo recondito per fare giocare Correa, che neanche con dieci anni di terapia se ne verrebbe a capo.Ma la cosa terribile per me e' leggere delle intenzioni riguardo Pio Esposito per il prossimo anno. 2) Un tuo giocatore, il migliore e' stanco, o forse lo vuoi riguardare per i prossimi impegni, giusto, quindi che fai? Lo fai uscire all'88°, perche' sicuramente quei due più quattro minuti determineranno il suo recupero. Peraltro non tenendo conto della scaramanzia: due volte che lo devi alla fine, due volte che giù avversari segnano. Io spero che non ci sia una terza volta. Non abbiamo dimostrato di essere una grande squadra stasera, una grande squadra questa partita la gioca per vincere, e stasera non si e' mai visto se non dieci minuti alla fine del primo tempo. Delusione, grande, io la coppa Italia a questo punto la lascerei andare, se non altro per non dovere ancora accampare l'alibi della stanchezza. In semifinale metti chi non gioca mai (NON CORREA), fai GIOCARE qualche giovane che ti vanti di dovere farti esordire per i tre minuti giocati, non ce ne fotte della coppa Italia, la nostra squadra deve lottare per ben altro. Sperando che nessuno dica che stasera siamo stati sfortunati per il gol al 94°,andiamo avanti, fuori gli attributi, e' questo il momento. In ogni caso sempre forza, cara Inter".

Raita

"È un film già visto quello andato in onda al Dall'Ara...È accaduta la stessa cosa 3 anni fa...ora la sensazioni sono identiche. Anche questa volta ci apprestiamo a regalare un'altro scudetto e ora, anziché ai cugini rossoneri, il regalo lo facciamo al Napoli. Che tristezza attraversare stagioni di questo genere!! Alcuni si ritengono felici e comunque soddisfatti, dicendo che comunque l'Inter ha lottato su 3 fronti. Lo scrivente invece di tali situazioni ne farebbe di certo a meno. Ed invero a mio avviso, ciò che conta non è partecipare...ma vincere!! E invece eccoci qui a commentare una nuova sconfitta nella partita da qualcuno definita come la più importante dell'anno. Aspettiamo...ma la fiducia si sta spegnendo come una candela! Poi inizieranno i processi e come è giusto che accada, ognuno sarà libero di esprimere la propria opinione, soprattutto riguardo l'operato di una società che non è stata capace di consegnare a Inzaghi una rosa all'altezza della situazione, chiudendo in largo anticipo il mercato e sostenendo: " la squadra è apposto così..." Mah!!! Io non ho mai creduto a tali affermazioni! Marotta e Ausilio hanno operato benissimo sino a ottobre 2023. Poi hanno incominciato a steccare...e purtroppo quest'anno hanno toppato di brutto! Mancano 5 partite alla fine del campionato e le semifinali di champions ( la coppa italia non vale nulla..lasciamola pure nel secchio); la stagione non è ancora finita. Il Napoli ha un'autostrada davanti, noi dopo Parma e Bologna, un strada irta e tortuosa. Speriamo in un miracolo!! Amala!!".

Stefano

"Meno male che questa era la partita più importante diceva Marotta prima del macht col Bologna.......e infatti l'Inter è scesa in campo non per vincere, perché praticamente non ha creato occasioni da gol, ma per lo 0a0 , c'era quasi riuscita ma come è successo con il Leverkusen in Champions è stata punita all'ultimo minuto di recupero perdendo a mio avviso meritatamente , si' perché i nerazzurri volevano gestire il pareggio, ma purtroppo quest'anno non siamo in grado di gestire le partite neanche quando siamo in vantaggio di 2 gol , pensa addirittura lo 0a0.....ben gli sta a Inzaghi così impara (?) a fare i soliti cambi del cacchio... oramai è matematico quando esce Bastoni l'Inter prende sempre gol , perché perseverare nel sostituirlo?......Darmian stava facendo il suo con attenzione senza grossi problemi perché sostituirlo a pochi minuti dalla fine, che senso ha?.....Bisseck quando subentra non ha la giusta concentrazione nelle azioni, mentre quando parte da titolare gioca meglio.....non mi dilungo sulle prestazioni di Correa, semplicemente penoso ,non vince mai un contrasto di gioco, è come giocare in 10, ....Taremi invece riesce a fare peggio dell'argentino, goffo ,lento e incapace, all'82 non riesce a segnare a 20 cm. dalla porta facendosi deviare il tiro da un difensore del Bologna, per fortuna l'arbitro aveva fischiato un fallo di Lautaro sul portiere felsineo, .....2 giocatori completamente inutili alla causa nerazzurra, Inzaghi trovi il coraggio di rischiare qualche attaccante della primavera, DePieri per esempio, sicuramente ha ha più corsa e gamba di questi due pseudo attaccanti.....mancano oramai 5 partite , bisogna vincerle tutte sperando che il Napoli perda qualche punto, ma per vincerle tutte non bisogna far calcoli, ci vuole l'Inter aggressiva e veloce dello scorso campionato . Saluti".

Francesco

"Altro lunedì triste …… è divertente leggere i commenti stamane e constatare che praticamente nessuno ha il coraggio o secondo me, obiettività di dire la verità perché mi rifiuto di credere che tra tutta sta schiera di esperti non ce ne sia uno che ha visto che a sbagliare è stato solo Inzaghi ! Questo non significa “Inzaghi out” per niente e non si deve sminuire il grande lavoro fatto dal nostro allenatore ma semplicemente constatare la sua totale incapacità di gestire i giocatori perché al di là di Thouram Zielensky e Dumfries erano tutti disponibili e lui ha schierato la atașa squadra che ha giocato 3 giorni prima tranne appunto Thouram infortunato e Dimarco non al meglio dimenticando che a 35-36-37 è 38 anni giocare ogni 3 giorni e praticamente impossibile ! Come se non bastasse è riuscito a togliere per l’ennesima volta Bastoni dimenticando il dato statistico drammatico che accomuna l’uscita di Bastoni al gol incassato e lasciando Acerbi in campo nonostante i crampi e appunto l’età . La gestione con la netta divisione Titolari-Riserve nel 2025 non può più esistere e vedere in panchina gente fresca e riposata titolare nelle proprie nazionali è un delitto . Lamentarsi di avere solo 14 giocatori di campo non ha senso se poi quando ne hai di più utilizzi comunque sempre gli stessi . Giusto correre su tutti i fronti perché siamo l’Inter ma per farlo ci vuole anche la mentalità da Inter e non quella da provinciale dimostrata da mister Inzaghi più e più volte ! Marotta ha grande esperienza e per la prossima stagione dovrebbe parlare chiaro prima di buttarsi sul mercato a spender soldi per poi vedere quei soldi in panchina perennemente oppure cacciati in prestito perché chiedono di giocare , far finta di non vedere i problemi non è segno di ottimismo ma semplicemente un grave errore!".

Alberto

"Cara redazione e caro Raffaele Tutto giusto quello che dici nella sostanza. Deprecabile inondare i social tacciando di mediocrita’ una persona alla firma Simine Inzaghi che ci ha portato al topo in Italia e fra le prime in Europa.Che grazie a lui quet’anno arriveremo al bilancio in attivi,che grazie a lui solo quest’anno abbiamo incassato 113 milioni solo dalla Champions!!! Una persona che ha portato uno scudetto,una seconda stella un secondo posto un terzo posto e quest’anno gia’ fra le prime 4 in Europa in semifinale coppa italia e al netto di tutto. Certo! Non ha fatto tutto da solo ma lui e’ stato determinante in modo assoluto a portare questo gruppo ad essere quello che e’, e aggiungere i risultati che ha raggiunto. Lo ha fatto al netto di campagne acquisti quasi inesistenti e sulle macerie post inter di Antonio Conte.Ha fatto degli errori importanti? Vero,ma i suoi meriti sono di gran lunga superiori al punto da essere e da poter essere riconosciuto senza tema di smentita uno dei migliori allenatori e tram manager oserei dire,che la nostra società abbia mai avuto. Te lo dico adesso Raffaele,qui ora in tempi non sospetti e aggiungo che dal mio punto di vista quello che l’inter ha fatto per mano sua quest’anno,a prescindere da come andra’ a finire,e’ da annoverare fra i i piu’ grandi meriti sportivi della storia dell’inter a prescindere dai risultati finali.A quest’uomo dovremmo fare una statua,non dico altro. Riguardo al luntare il dito sul tal giocatore invece permettimi,c’e un gioco al massacro nei confronti di Bisseck che va avanti ormai da tanto tempo.I medesimi errori fatti da altri non sono salutati dal tipo e dal livello di critiche che sono riservate a lui.Si fa lunga aa parlare del perché ma le ragioni sono di due tipi, ossia in certi casi e’ l’espressione di un certo antiinterismo fatto ad hoc,in altri casi e’ ignoranza.. Invece altri giocatori stile Correa e soprattutto Taremi,obiettivamente Raffaele,questi sono proprio indifendibili. Ps abbiamo perso oggi senza meritare di perdere,dispiace e molto soprattutto con quello che c’e in gioco…magari un giorno vinceranno senza meritare di vincere,anche questo e’ il calcio. Amala".

Antonio