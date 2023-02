"Dopo una buona prestazione contro il Porto, ci vediamo costretti a commentare l'ennesima sconfitta in campionato contro un Bologna grintoso ma non eccelso.Fuori casa abbiamo un rendimento non accettabile.Le sconfitte stanno diventando numerose così come i gol presi.La difesa senza Skrinar non funziona, Dambrosio purtroppo è ora che pensi a cercare altre soluzioni poiché il suo rendimento, in fase difensiva, è a dir poco, ridicolo. La squadra non riesce a incamerare più di due o tre risultati di fila e va in campo poco grintosa e non famelica.Ora mi chiedo :" Riusciremo ad andare in champions?" Poiché la qualificazione in champions per noi, è come l'acqua per gli assetati. Secondo quesito, come giudichiamo il lavoro di Inzaghi? Il suo lavoro è sufficiente? Si poteva fare di più? I direttori sportivi dovranno rispondere a breve a tali quesiti per preparare la nuova stagione dove purtroppo, senza un soldo, dovremmo ricostituire mezza squadra.Io come interista, nel ringraziare per tutto ciò che hanno fatto i cinesi, mi auguro che gli stessi vendano il prima possibile l'Inter, perché altrimenti ci aspetterà l'ennesima estate fatta di lacrime e sangue. Amala!".

Stefano

"Eccoci qua,come detto da Martinez alle telecamere,cosi non andiamo da nessuna parte,ma però,paradossalmente per me era prevedibile questo epilogo,è tutta la stagione che siamo"in Divenire..."quindi dopo la super coppa sappiamo come è andata,dopo la champion ,abbiamo visto oggi,la sintesi per me è l azione dove Dumfr non tira e forza il cross verso Lukaku,e poi Lautaro che gli dice"e tira in porta..."manca il coraggio,e un po di presenza nel capire in che condizione si trovava il campo,anche oggi "Dazed and Confused,sembriamo destinati a complicarci sempre le cose, FORZA INTER!!!!Non mollate ragazzi,Inzaghi impegnati ancora di più,possiamo sempre tirare fuori qualcosa di buono ANDARE ANDARE ANDARE CON FORZA E CONVINZIONE e sempre grazie alla testata per lo spazio CIAOOO".

Gianluca

"Redazione buonasera e grazie dello spazio che vorrete accordarmi. Bologna la grassa per la seconda volta di fila ci fa tornare magramente a casa… felsinei attenti, atleticamente in ottima forma, ottimamente messi in campo: ok! Ma la sconfitta, nel dettaglio, sta a mio parere in Onana. Altissimo sempre, in occasione del gol subito era fuori ben oltre l’area di rigore. Dando palla a d’ambrosio che aveva un avversario a poca distanza l’ha costretto ad affrettare il rinvio, e quando Orsolini si è gettato verso la porta lui ha dovuto affrontarlo retrocedendo all’altezza della metà dell’area di rigore… i gol che abbiamo sbagliato, la non capacità di provare a saltare l’uomo contro una squadra che ha fatto del pressing la sua migliore arma sono realtà, ma altrettanto a mio parere il fatto che senza l’errore di d’ambrosio “innescato” da Onana, la partita l’avremmo almeno pareggiata. Purtroppo il Ns portiere con questo atteggiamento tanto quanto è positivo nei rinvii pronti e precisi per le punte, mette in difficoltà i difensori ogni volta che si trovano davanti squadre che, come il Bologna di oggi, li pressano alti".

Dino

"Spett.le Redazione, salve. Torno a scrivervi dopo tantissimo tempo ma sono esasperato ed ho bisogno di sfogarmi! Esasperato da questa stagione deprimente nei risultati e nel gioco, esasperato perché non ne posso più di vedere queste partite dell'Inter, partite come Bologna-Inter, e di subire, da tifoso di antica data, queste umilianti sconfitte!... BASTA! BASTA con questa proprietà che ogni estate vende i giocatori migliori, basta con questo allenatore tiepido ed insignificante negli atteggiamenti e nel trascinare la squadra, basta con giocatori che non sono attaccati alla maglia e non hanno capito che l'Inter si onora con impegno e dedizione perché è diversa da tutte le altre squadre del mondo!... Proprio stamattina la Gazzetta dello Sport titolava: "L'Inter si fa lo stadio"...per vedere questi spettacoli?! Per soffrire grazie a questa gente senza palle, senza orgoglio, senza passione per i colori nerazzurri?!... BASTA!! Ricordo che prima del gol di Lukaku era stato il Porto ad andare vicino alla segnatura, quindi il ritorno degli ottavi di Champions League in Portogallo non sarà affatto una passeggiata e perciò è arrivato il momento di dare una scossa ad un ambiente dove nessuno sta dando il massimo delle sue possibilità: Inzaghi non riesce a dare un senso compiuto a questa squadra, il cambio di allenatore è più che necessario!... Affidiamo l'Inter ad un interista vero, ad un trascinatore che sappia prima di tutto motivare cuore e cervello di questi giocatori e poi dare anche un gioco produttivo alla squadra: Zenga, Materazzi, Cambiasso, fino a Mandorlini e Guidolin ce ne sono di cuori nerazzurri che possono riuscire a dare un senso a questo altrimenti sofferto e traumatico finale di stagione!... BASTA INZAGHI! Il cambio di allenatore a questo punto è doveroso!... Grazie per l'ospitalità, sempre forza Inter!!!".

Francesco

"Non vorrei essere nei panni di Marotta. È innegabili che l'ossatura principale della squadra, i titolari, sono stati plasmati da Conte ed il suo 3-5-2. Purtroppo la situazione societaria ha portato a non riuscire a migliorare la squadra, perdendo sempre i top e nemmeno a rinforzare la panchina di rincalzi all'altezza. Inzaghi da buon aziendalista ha mantenuto il modulo sperando che la tenuta atletica sarebbe bastata a tenere alte le prestazioni lungo tutta la stagione. Purtroppo le tante partite in calendario con lo stop di oltre un mese per il mondiale ha sballato la preparazione. E se devono giocare sempre gli stessi non c'è la si fa. Inzaghi proprio non è mai riuscito a mischiare le carte, ad inventarsi soluzioni alternative al ferreo 3-5-2. Avrà le sue attenuanti ma le 7 perse sono già sinora una enormità che evidenzia che modulo e interpreti non sono all'altezza per competere su più fronti. Fra poco ci sarà il ritorno ad Oporto, la doppia semifinale con la Juve e qualche scontro diretto in campionato. Il rischio di buttar via tutto è alto vista la tenuta deficitaria atletica mentale dei soliti 12/13 giocatori. Marotta deve programmare il futuro, ammesso ce ne sia con Suning. Acquisti di livello (soprattutto a zero), ampliare il numero di potenziali titolari, qualche purtroppo necessaria vendita ma anche che gioco si vuole privilegiare. E qui siamo sicuri che Inzaghi sia l'allenatore giusto? Io in panchina vedrei bene Conceicao del Porto oppure Thiago Motta. Il primo penso pronto per incidere da subito, il secondo in prospettiva. Senza la decisione sull'allenatore per me sarà il prossimo, un anno in fotocopia a questo.

P.S.: ma come è possibile che l'Inter giochi dopo soli 3 giorni e 1/2 dalla CL mentre la Juve dopo 5 dopo la EL? Di solito per la EL il turno di campionato era dato di lunedì. Allora perché non toglierle anche la penalizzazione?".

Fredrik

"L'ennesima delusione di un'annata che mai si poteva prevedere così deludente, e' andata in onda all'ora di pranzo togliendoci l'appetito. E'difficile fare una graduatoria ma forse quella di oggi e' stata la partita più brutta del campionato, talmente negativa che alla fine fa molto piacere che l'abbia vinta "uno dei nostri". Intervistato nel post- partita Motta ha dedicato gran parte delle risposte a spiegare le scelte tecniche, i cambi tattici anche dell'ultimo minuto,gli spostamenti di ruolo dei suoi giocatori. Se Inzaghi lo avesse ascoltato avrebbe pensato di avere a che fare con un folle, o un extraterrestre. Se poi avesse sentito l'orgoglio con cui parlava dei suoi giocatori più giovani, vabbè, li'non avrebbe proprio capito una parola. Sono sempre stata e restero' sempre del parere che un allenatore ai massimi livelli può intervenire sulle scelte tattiche, non certo sulle doti tecniche dei singoli, ma, sopra di ogni cosa, sulla trasmissione ai giocatori di valori sportivi, sulle giuste motivazioni e ancora di più sulla volontà assoluta di affermazione. In poche parole creatività, intuizioni tattiche e cazzimme. Alzi la mano chi sostiene che Inzaghi abbia queste doti. E allora succede che trovare le motivazioni con il Porto va assolutamente da se', e' saperle stimolare con il Bologna che e' molto più difficile, li' ci vuole il carattere, la furia sportiva, ci vuole Mourinho e, non mi fa impazzire dirlo, Antonio Conte. Ma noi abbiamo Inzaghi che fa uscire Lukaku e non rischia le tre punte neanche perdendo con il Bologna. Ma la sua specialità e' non fare sentire tutta la rosa grintosa e indispensabile, meglio, il suo pezzo forte e' scalfire malamente le sicurezze di giocatori che erano stati stradeterminanti per l'ultimo scudetto e anche per quello regalato grazie ai suoi sciagurati cambi nel derby. Parlo di De Vrij e più recentemente di Brozovic e anche di quel ragazzo albanese la cui scelta d in venire all'Inter, con questo allenatore, non si poteva rivelare più sbagliata. Lui lo ha marchiato subito dicendo che poteva fare solo il play (?) ,e quindi, stabilito che il posto era di Chalanoglu, nei cambi gli ha sempre preferito Gagliardini e ora non sappiamo più che fine abbia fatto. Gli altri due li ha distrutti psicologicamente per la sua ossessione di non escludere mai Mkitarian e Acerbi. E qui si vede il buon allenatore, quando anche se nella tua testa hai le priorità ben delineate, riesci a fare sentire tutti importanti e necessari. Io non mi illudo più, non cambierà mai tattica neanche contro la Pergolettese e la psicologia non sa neanche dove sta di casa. L'ultima speranza e' il superamento del turno in Champions, per questioni economiche. Ci sarebbe anche quella di non dovere vivere più pomeriggi come questi,ma no saprei proprio su che basi fondare questa illusione".