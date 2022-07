"Bremer avrebbe potuto giungere all'Inter solo se non fosse entrato nel mirino della Juventus. Da maggio in poi, quando è parso chiaro che De Ligt non avrebbe rinnovato, alla Juve non è stato difficile bloccare Bremer facendo leva sui rapporti privilegiati tra Cairo e la famiglia Elkann (v. RCS). E quanto alla provvista per l'acquisto magari Allianz ne sa qualcosa essendo contemporaneamente nel nocciolo duro dell'azionariato Bayern e main sponsor Juve per lo stadio. Scordiamo Bremer, è stato un affare di famiglia".

Enrico

"Gentile Redazione, a dar retta alla sgangherata narrazione dei detrattori dei nerazzurri, dopo aver passato la scorsa estate a dolerci per via di un "club smantellato" dalle inderogabili esigenze di bilancio, ne dovremo ora sopportare una seconda spesa a ricostruire autostima e fiducia dopo aver assistito, più o meno sgomenti, alla sedicente "disfatta di Caporetto" che un certo editorialista ha addossato a Marotta & friends a seguito del doppio smacco subito per Dybala e Bremer. Niente di più inverosimile. Infatti il sottoscritto, per contestare la 1a similitudine, continua a pensare che l'unico SMANTELLATO della storia che si conosca resti San Martino: quel cavaliere della famosa parabola che si privó di una metà del suo mantello per farne dono ad un mendicante infreddolito... Quanto invece a certi arditi paralleli bellici caporettiani - come se i 5 apprezzati ingaggi operati dai nerazzurri nella prima parte della campagna acquisti fossero già finiti nel dimenticatoio - arrivo a scommettere che l'autore di un tale copyright ("disfatta di Caporetto", appunto) non sappia nemmeno che quella località - pur essendo stata elevata a metafora di "pesante sconfitta" - non rientra più da tempo entro i confini italiani, essendo diventata territorio sloveno (da cui la nuova denominazione Kobarid, Karfreit in tedesco) già da diversi decenni: addirittura prima parte integrante della ex Jugoslavia e poi "finalmente" slovena. Tanto per dire delle (supposte) gravi lacune storico-geografiche alla base del suddetto accostamento, comunque esagerato! A quell'innominato fondista sono disposto a concedere di essere forse stato giornalisticamente(?) ingannato/attratto dal sinonimo con cui quella disfatta è universalmente conosciuta: la "rotta" (di Caporetto) che, con tutta evidenza, non è però un'abbreviazione dell'identità dell'Ad Sport nerazzurro (Ma-rotta...). Anzi, c'è un'altra denominazione di quell'evento bellico che meglio s'attaglierebbe all'autore di cotanta spudorata scelta editoriale: "la 12.ma battaglia dell'Isonzo" che farebbe rima giusto con str****... Chiuso finalmente l'angolo del buon umore, non ho alcuna difficoltà ad ammettere che stavolta la tradizionale saggezza partenopea ("Ha da passà 'a nuttata") non è stata comunque sufficiente per metabolizzare lo "scippo" mourinhano del puntero argentino. E pensare che in un precedente commento (pubblicato) mi ero pure azzardato a sfidare "il rumore dei nemici" sul Dybala conteso... Purtroppo, sempre nottetempo, è arrivata infatti anche la sottrazione di Bremer ad opera di una danarosa scorribanda torinese. Vabbé, vorrà dire che si farà tesoro di un'altra pillola napoletana di buon senso, chessó di quell'esortazione in musica di Renato Carosone: "Pigliate 'na pastiglia, siente a me!". E qualche buontempone potrebbe pure arrivare a suggerire di deglutirla non con dell'acqua, ma bevendo l'amaro calice che, nella fattispecie, non potrebbe che essere quello di Don Cairo piuttosto di un Don Bairo... Battutona a parte, nell'immediato gli esiti imprevisti delle 2 suddette trattative non gioveranno di sicuro alle aspettative e soprattutto agli umori di appassionati e tifosi nerazzurri, soprattutto di quelli che avevano subito incendiato gli entusiasmi. Ma spero si riavranno anche loro, giusto nella convinzione che "Non tutti i mali vengono per nuocere". A patto che la proprietà nerazzurra rielabori presto il perverso gioco di porte girevoli tra Bremer e Skriniar. E, se non vorrà ritrovarsi con i forconi sottocasa - financo dalle parti di Nanchino, nella cui periferia si presume sarebbe forse più facile reclutare "certa manodopera rurale a basso costo..." - dovrà improntare il suo imminente modus operandi ad un unico imperativo: BLINDARE LO SLOVACCO senza se e senza ma, mettendo alla porta il deleterio e precedente tergiversare. A sentire Zio Bergomi ("Skriniar ha l'Inter tatuata sul cuore") - sebbene, in realtà, l'ex nerazzurro risulti spesso ondivago su vicende nostrane - il rinnovo del contratto dello slovacco non dovrebbe costare troppa fatica ai dirigenti. Nonostante occorra considerare l'eventualità che l'ex doriano - già cresciuto con il "peccato originale" addosso per via di quella dissennata scelta battesimale dei suoi genitori (M***n...) - potrebbe aver già fatto la bocca alle lusinghe economiche profilate nel preaccordo col PSG. Non resta allora che confidare nelle certezze di Beppe (stavolta in versione Bergomi anziché Marotta...) e soprattutto nel fatto che Skriniar sia un giocatore tutto d'un pezzo perché di estrazione continentale. Mica come Bremer che - dopo tanta pur lodevole attesa, avendo scelto di abbandonare la retta via per scegliere quel postaccio della Continassa - di europeo conserverà forse solo l'identità anagrafica. Non foss'altro per aver deciso - da "buon sudamericano" e con dichiarazioni da neo-bianconero subito votate alla più risibile ipocrisia ("Finalmente qui. Mai avuto dubbi") - di vendersi proprio al nemico più acerrimo dei nerazzurri (e dei granata...) solo per qualche euro e qualche bonus in più: quest'ultimo magari trasfigurato da una fornitura a vita di ottima "cerveja" sarda, terra un tempo regno poi acquisito da Casa Savoia. Oh, sempre loro: ma quello non fu calciomercato...".

Orlando