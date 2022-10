"Dopo questo ennesimo scempio di una squadra senza più coesione e senza l'unico riferimento (Brozovic), l'allenatore sembra non avere gli strumenti per cambiare lo scarso copione che la squadra sta interpretando. Dopo lo scudetto perso a causa dei suoi cambi scellerati nel derby di ritorno dello scorso campionato si deve esser rotto qualcosa tra calciatori ed allenatore. È come se avessero, ognuno nella propria testa, capito che ognuno non può ora fidarsi dell'altro che l'alchimia che c'era con Conte è definitivamente sparita. Colpe anche e soprattutto della società che pervicacemente non ha mai ideato un piano nel mercato comprando solo doppioni per riproporre il modulo contiamo. Vedremo dove approderà la barca e se al comando ci saranno ancora gli Zhang".

Friedrik

"Dopo aver sentito il mister che ha rivisto la sua Inter e che è stata la più bella partita....beh che altro aggiungere.....come siamo caduti in basso....ah Cuchu Cambiasso dove sei? Eri in tribuna, salta in panca...o almeno Deki ( non ripiego, ci mancherebbe),. Dire che non arriveremo neanche quinti, vi sembra disfattismo? Beh allora sono disfattista".

Saverio

"Gentilissimi di fc Inter News, servono decisioni immediate, inutile nascondersi dietro ad un buonismo di facciata: via subito il presidente, il "Re tantenna" di Savoiarda memoria, rifondazione immediata del pacchetto difensivo a partire dal portiere, dimissioni immediate dello staff tecnico, azzeramento di protagonismi e protagonisti veri e presunti, testa bassa e pedalare. Porre un rimedio,anche se appare chiaro che è finito tutto: un gruppo, il suo spirito, la sua voglia, le sue possibilità. Distinti saluti".

Alberto

"Be almeno stavolta l'Inter ha giocato meglio rispetto altre volte, è stata anche un po sfortunata nel gol di Dzeko annullato dal VAR, la traversa di Chalanoglu, mi é piaciuto Asslani peccato quel tiro che ha sfiorato il palo meritava miglior sorte....quello che non va è la difesa, francamente non capisco questa ostinazione quasi masochista da parte di Inzaghi nel continuare a far parare Handanovic ,il gol subito oggi è stato goffo e imbarazzante, respingere il tiro di Dybala coi pugni nella propria porta è qualcosa che non si può guardare.....stiamo facendo ridere...io credo che la società debba intervenire su Inzaghi per convincerlo a promuovere titolare Onana anche perché stiamo perdendo troppi punti....della difesa salvo Acerbi ,attualmente il migliore dei centrali che abbiamo, per il resto che dire la coperta è corta in attacco e a centrocampo, a questo è frutto di un mercato estivo deleterio e senza logica.....mi piacerebbe sapere cosa hanno pensato Marotta e Zhang al gol di Dybala , non l'hanno preso nemmeno gratis, ben gli sta'....chi è causa del suo male.....saluti".

Francesco

"Se nessuno fa capire a Inzaghi che a noi interisti dei suoi trofei non ce ne frega assolutamente niente, per essere educati, non si fa da nessuna parte. Vero e' pure che anche se non dovesse più farsene scudo non cambia niente se alla fine della partita con la Roma dichiara che e' stata la migliore Inter della stagione, e il motivo e 'tristissimo: ha ragione. Il punto e' che se avesse un cervello dovrebbe rendersi conto che in questo caso avere ragione vuol dire solo una cosa: siamo veramente ma veramente messi male. Non c'e' tatticamente, non c'e' psicologicamente, ma la cosa più grave e' che non c'e' caratterialmente. Non trasmette sicurezza, non trasmette serenità, e meno che mai voglia, aggressività. Ormai quando segniamo per primi viene voglia di scappare, gli scongiuri non bastano più, sappiamo bene che pareggio e rimonta degli avversari e' solo una questione di tempo. E' un uomo in confusione, passa dai cambi al 28° a non farne fino al 75°, anche se il peggio assoluto lo esprime con i commenti a fine gara, li' proprio dimostra che quello che gli manca non lo avrà mai, perché avrebbe dovuto provvedere madre natura. Capiamo bene che la genialata del contratto lungo costituisce un forte deterrente, ma perdere il quarto posto per la a champions sarebbe un danno minore? Resto convinta che otto punti in questo campionato non sono ancora una sentenza, ma la speranza in un recupero non può prescindere da un cambio di allenatore quando si e' nelle mani di una persona che non sa più che pesci prendere, sotto ogni punto di vista, evidentissimamente".

Raita

"Gentile Redazione, SE ALMENO Handanovic fosse dotato (parola grossa!) di un 10% dell'onestà intellettuale dimostrata da Ranocchia, il portiere sloveno avrebbe forse dichiarato il suo ritiro dalle scene subito dopo lo scadere del 90° e passa di Inter-Roma. Ma mica quello definitivo, no no: ci si sarebbe accontentati anche solo che avesse deciso di posare le sue natiche sulla panchina fino alla fine del contratto annuale con i nerazzurri... SE ALMENO il presidente Zhang si abbandonasse ad un gesto clamoroso ma di vero cuore, decidendo di mettere ALL'INCANTO il suo prezioso parco di supercar per rimborsare paganti ed abbonati nerazzurri di fronte allo scempio di un'Inter che non INCANTA più, riuscirebbe forse a rabbonire - almeno fino a martedì - l'utenza della Beneamata che ha gremito di nuovo gli spalti del Meazza... SE ALMENO l'Inzaghi minor - nel senso del fratello più giovane del sedicente Superpippo - avesse atteso (ammesso che c'arrivi) il prossimo confronto in campionato con lo "zero tituli" Dionisi (tecnico del Sassuolo) per pavoneggiare il suo striminzito palmares - al cospetto di quello luccicante del vate di Setubal (5 trofei contro 28) - avrebbe evitato che la ridicolaggine lo "marchiasse a fuoco" fino alla fine dei suoi giorni da professionista: perché c'è sfregio e sfregio... SE ALMENO il nuovo team manager Riccardo Ferri denotasse un minimo di coscienza critica, non potrebbe non uscirsene, affranto, con questa indifferibile domanda: "Ma chi caxxo me l'ha fatto fare di rientrare all'Inter proprio adesso, con un allenatore che non solo non riesce più a vincere - facendo peraltro subire una caterva di gol all'ermetica difesa delle ultime stagioni - ma si è messo pure a straparlare prima e dopo le partite?" SE ALMENO Marotta si fosse degnato di pigolar qualcosa di fronte ad una percentuale inaudita di insuccessi stagionali pari al 50% delle gare fin qui disputate, avrebbe forse evitato che qualcuno dei suoi finora sconosciuti detrattori fosse tentato di prenotargli un ideale viaggio a Canossa, ove fare doveroso atto di contrizione per la sua improvvida scelta del tecnico piacentino: giusto alla luce, pardon alla penombra di uno scudetto perso da costui "grazie ad una dinamica" che è riuscita a soppiantare, in un 5 febbraio funesto, persino l'onta di un 5 maggio che fu; come già non fossero bastate 2 Coppe nazionali strappate ai rivali di sempre solamente ai tempi supplementari... SE ALMENO qualche membro del corposo staff tecnico nerazzurro - soprattutto fisioterapisti e medici assortiti - avesse la sfrontatezza di spifferare agli origliatori sempre in servizio permanente attivo la verità sulle reali condizioni psicofisiche di Gosens, Lukaku e, in un domani molto prossimo - chissà - pure di Brozovic, ci si metterebbe forse l'animo in pace: per poi magari scoprire che il tedesco soffre dello sconosciuto "mal d'Atalanta" (tipo Ililic?) e che il belga ed il croato sono affetti soltanto da un po' di QATARro autunnale... SE ALMENO la società nerazzurra - per cercare di salvare il salvabile - derubricasse "astronomicamente" l'agognata 2a stella in ennesimo buco nero, ma decidesse comunque di sfidare il destino affidando le residue sorti stagionali all'unico TRAGHETTATORE affidabile che il mercato dei tecnici svincolati possa offrire... E, come ho già scritto in una precedente mail (pubblicata), questi non potrebbe che essere WALTER ZENGA. Giusto per tutta una serie di motivi che vale la pena ribadire: impersonerebbe quelle doti di "identità ed entusiasmo" evocate dallo storico capitano Bergomi", tali da tacitare subito le sgangherate fisime antipresidenziali della CN nerazzurra; avrebbe sufficienti argomenti professionali per tagliare definitivamente la testa al toro: ma mica quella di Lautaro, giusto la "capa" del portiere Samir per lasciare definitivamente briglia sciolta all'esplosivo Onana; potrebbe vantare un palmares depurato dal peccato originale di troppo precoci eliminazioni nei preliminari di CL (leggasi Stankovic) ed abbellito almeno da qualche titolo nazionale, per quanto conquistato in tornei "periferici" continentali (Serbia e Romania); potrebbe esibire un excursus professionale italico di medio lignaggio avendo allenato squadre come Catania, Palermo, Sampdoria, Crotone, Venezia e Cagliari; si acconterebbe - è augurabile - di un ingaggio a "cifre simboliche" pur di coronare il suo sogno di sedersi sulla panchina nerazzurra; e soprattutto - in tempi di autarchia e sostenibilità - la sua chiamata configurerebbe un ulteriore, imprevisto risparmio: quello alfabetico... E con 1 vocale ed 1 consonante in meno, il cognome ZENGA al posto di INZAGHI potrebbe fare tutta la differenza del mondo... SE ALMENO il vulcano islandese Eyjafjallajokull - quello balzato agli onori della cronaca per l'eruzione dell'aprile 2010 - si risvegliasse all'improvviso vomitando di nuovo quel minimo sindacale di lava, lapilli, ma soprattutto ceneri, tali da offuscare i cieli ed obbligare dunque quelli del Barça - già incerottati di loro - a coprire la trasferta a Milano con 15 ore in torpedone anziché in aereo, renderebbe forse meno impari la sfida in CL di martedì... SE ALMENO quella volta fossi nato milanista, ieri sera mi sarei forse stordito dalla libidine per aver visto evitare un mezzo naufragio empolese grazie soprattutto alla ciabattata di un emerito carneade, tal "timballo con purè", pardon Ballo Tourè; ma per fortuna ho avuto natali nerazzurri ed ho imparato - crescendo ed invecchiando - che l'eventuale dicitura "dts" posizionata dopo lo score di una vittoria interista non sta a significare "dopo (i) tempi supplementari", bensì solo "dopo tanta sofferenza". Giusto per restare al passo con la storia nerazzurra...".