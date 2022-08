"Gentilissimi di Fc Inter News, in primis spero che il mercato dell'Inter possa cocludersi bene in uscita (Pinamonti, Casadei) con buoni introiti e condizioni favorevoli ai neroazzurri e eventualmente in entrata. In questi giorni Walter Zenga ha confermato quel che ho sempre pensato: Dybala aveva senso se si fosse venduto Martinez, ma date le carte di identità ne sarebbe valsa la pena? Sono due calciatori differenti ma il calcio di oggi omologa le posizioni in campo, due interpreti differenti di un ruolo e Martinez è più giovane. Il mio pronostico per l'anno in corso è Milan, che se la giocherà con la variabile Juventus. Vedo l'Inter attaccata alle due ma mai in grado di sorpassare. Ci sarà qualche polemica ma giocheremo anche grandi gare in grado di sopirle un poco. È proprio che non mi vedo la squadra in grado del tutto di competere e forse dovremo più guardarci le spalle dalla Roma che guardare in alto. Partiamo in riserva non con il pieno e avremo bisogno di soste al box. Spero di sbagliare ma non so. Distinti saluti".