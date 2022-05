"Gentile Redazione sono interista da 70 anni e ricordo gli anni gloriosi (tanti) e quelli deludenti (pochi) ma leggendo le tante notizie più o meno serie che appaiono sui giornali mi pongo, e Vi pongo una domanda: negli anni abbiamo avuto scambi o acquisti diretti con la odiata Juve e qualcuno ricorda cosa hanno dato all'Inter i Causio, Tardelli, Anastasi che sono i più famosi? Ora si parla di Dybala e Bernardeschi.....ma per favore. Pare si voglia formare la coppia Lukaku-Dybala e vendere Lautaro, e il bel gioco di Inzaghi é sicuro che con loro funzionerà? Almeno con Lukaku-Lautaro lo ricordiamo tutti. In fatto di tecnica Dybala non si discute ma quante partite salterà per infortuni, come lo stesso Mikhtaryan. Ma l'esperienza di Sanchez e Vidal non ha insegnato nulla? I milioni spendiamoli per gente giovane e sana, cominciamo a lanciare qualche Primavera che ce ne sono di bravi e poi vengono rimpianti se venduti ed esplosi altrove, vedi Zaniolo e Gnonto chiamati in Nazionale. Una volta dal nostro settore giovanile uscivano i vari Zenga, Ferri, Bergomi, Baresi per finire a Balotelli ma da quanti anni nella nostra Inter non vediamo un titolare cresciuto nella Primavera? Comunque sempre FORZA INTER".