"Gentile redazione, è la prima volta che scrivo e lo faccio per una motivazione sensata: sono preoccupato, molto, per il futuro dell'Inter. Sento parlare di cessioni pesanti, ultima notizia di oggi è il forte interesse del PSG per Skriniar e Barella. Con le "necessità" societarie di raggiungere il famoso attivo dei 60 milioni dal mercato, è facile intuire che se il PSG dovesse presentare un'offerta per solo uno dei due facilmente ci troveremmo a fare i conti con una perdita difficilmente colmabile, soprattutto perché fanno parte di quel zoccolo duro che dalla finale di Europa League ha intrapreso un cammino vincente con due allenatori diversi. Allora io mi chiedo quale sia la reale visione di questa proprietà, perché a Marotta e Ausilio non possiamo imputare nulla. Cedere dei giocatori che oltre ad avere almeno altri 10 anni di carriera sono le colonne della squadra equivale a non avere una strategia vincente di alto livello nel medio periodo. I big non si toccano, ci sono 5 intoccabili: Brozovic, Barella, Skriniar Bastoni e Lautaro. Il mercato da fare è il seguente: via De Vrij per Bremer, via i vari Sensi, Pinamonti, Vidal, Vecino,Sanchez , e anche Correa che è assolutamente impalpabile ed ha il problema che si infortuna spesso. Questi sono i giocatori da cedere. Dentro Bremer, un difensore che prenda il posto di Ranocchia, poi Ederson della Salernitana, Mkhitaryan, Aslani Lukaku e magari si facessero una chiacchierata con Mertens che sembra avere i problemi di rinnovo col Napoli. Se pensassero a fare un mercato così allungando la panchina e intervenendo in mezzo al campo laddove serve torneremmo a vincere il campionato anche il prossimo anno. Ma la proprietà Suning preferisce lucrare sulla passione dei tifosi, e per il bene dell'Inter dobbiamo augurarci che se ne vadano via al più presto possibile. Suning Out!! Conte aveva ragione, presto se ne renderà conto anche Inzaghi".