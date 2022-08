"Buongiorno redazione, non ho ancora smaltito lo sdegno per venerdì sera(non solo per aver giocato male, ma per quella voglia di vincere che negli occhi non si vede), ma piano piano passerà, faticato col Lecce, spezzato le reni allo Spezia e subito lezione di calcio dalla Lazio, con 5 difensori più Gagliardini si lancia un messaggio di paura e di mentalità perdente alla squadra, che aldilà della condizione fisica(preparazione insufficiente), risulta carente di qualità, avercene di Luis Alberto, Felipe Anderson, Pedro, Zaccagni, Lazzari, che saltano l'uomo, Dumfries che ha buone qualità atletiche non punta mai l'uomo nell'1 contro 1, appoggia sempre dietro, gli unici che hanno caratteristiche per poterlo fare, sono Correa(riserva) e Aslani(a detta di tutti talentuoso colpo dell'anno con qualità eccezionali) che non gioca mai e a lui viene preferito Gagliardini, le questioni Acerbi o Akanji non sono i problemi principali di questa squadra, questo 3-5-2 con questa rosa se non è al 120% non si va da nessuna parte, senza velocità, cattiveria agonistica e tecnica, con la sola forza fisica(appoggiandosi a Lukaku, condizione al 40%), fatichiamo con chiunque, l'allenatore ha palesato i suoi evidenti limiti e la squadra ne risente mostrando nervosimo e irrequietezza mai visti, altro che Lula piena, Lula Park, titoloni da giornaletti che sanno di presa per i fondelli, come quelli che ci considerano favoriti per lo scudetto(secondo me ironicamente, a meno che abbiano bevuto). Al Luna Park ci hanno mandato venerdì sera e moscioni lo sono stati tutti, dalla difesa(stesso gol preso col Bologna), passando per Brozovic, arrivando a Lukaku. Con questo allenatore da Coppa Italia, la seconda stella(buttata alle ortiche l'anno scorso), sarà molto più difficile, bisogna essere realisti, in Champions quella che mi spaventa di più è il Victoria Plzen. Grazie per lo spazio".

Andrea

"Lo so troppo presto per predicare sulla situazione e sul gioco dell'Inter, ma partiamo dal coraggio, per coraggio intendo la capacita di pùntare sui giovani e farli giocare e invece cosa vedo, Pinamonti a cui mai è stata data possibilità di dimostrare il suo potenziale che viene venduto, per far ritornare Lukaku che per ora ( spero ) sembra un palo della luce a cui vengono pagati fior di euro, poi Dezeko che ha la sua età e Correa della serie ma quanto son bravo a fare i giochetti ma poi non la butto dentro, si è venduto Casadei per poi schierare Gagliardini che ha due piedi che sono mattoni e diciamolo non ha la qualità per giocare in serie A, mi si dirà ma casadei non rappresenta una certezza e io dico la rappresenterà quando avrà 30 anni? Il coraggio di lanciare giovani e non parlo solo dell'Inter mi pare non ci sia ... Poi i soldi, se questa proprietà non li ha lo dica chiaramente non tergiversare e balbettare, Skriniar non è partito solo perchè la tifoseria avrebbe fatto si il diavolo a quattro e forse Inzaghi se ne sarebbe pure andato, pprobabilmente le mie sono solo fantasie... si fantasie quelle che per ora in campo non si vedono... AMALA".

Giampaolo

"L'anno scorso, dopo l'addio di Conte, quando si fece il nome di Allegri tra i papabili tecnici dico la verità ho tremato, per principio non riesco a scindere la persona dal tecnico e lui, dal punto di vista morale lo trovo il peggio del panorama calcistico italiano. E così che accolsi con sollievo e simpatia l'accordo con Inzaghi, di sicuro una persona irreprensibile. Sul campionato perso li scorso anno, a mio avviso, ci ha messo molto del suo, ma aveva pure molte attenuanti e va bene così. E veniamo ad oggi... La totale mancanza di coraggio nel lanciare i giovani, (per poi vedere le altre squadre che lo fanno, giusto ieri Miretti, 19 anni, tra i migliori in campo, e il subentrato Zalesky, venti, che ha contribuito a fare svoltare la partita per la Roma ), che ci e' costata la perdita di Casadei, con Asslani che in tre partite ha totalizzato si e no 10 minuti e, cosa ancora più grave, Inzaghi dichiara di vederlo solo come vice Brozovic, della serie stai un panchina e fai le ragnatele; La scelta di snaturare il tuo gioco per annullare un avversario, che poi regolarmente e' stato determinante; I precedenti del derby di ritorno, di Liverpool, e di tanti altri cambi SEMPRE difensivi, inspiegabilmente; L'insistenza nel volere un altro trentacinquenne che gli dia più sicurezza (quello che con un intervento che un sedicenne non farebbe mai ha regalato tre quarti di scudetto al Milan!!!); Il silenzio assordante rispetto agli attacchi di stampa e commentatori, molti spesso falsi e gratuiti; Tutto ciò posto, ribadisco la stima per un uomo educato, mai volgare, che parla bene (anche se banalmente si arrampica spesso sugli specchi), rispettoso e preparato. Il punto e' che se due indizi fanno una prova, figurati tre o quattro! In definitiva gli manca solo un piccolo particolare, quello che normalmente si porta sotto l'ombelico, senza il quale, a mio modesto parere, in questo mestiere non vai da nessuna parte. Certo, magari la dirigenza potrebbe aiutarlo e spronarlo, intervenire contro le maldicenze, rassicurarlo sulla possibilità di scelte più coraggiose, anche a rischio di risultati negativi (che tante ottiene lo stesso ...) Però tu, ragazzo per bene, tira un po' fuori i cosiddetti, e ti prego, non dire più dopo una partita come l'ultima "Ah se Dumphris segnava..." che ci fai pure ridere dietro... Abbiamo una bella squadra, sai pure farla giocare bene, cazzimme Inzaghi, noi tifosi saremo con te.

P.s. how we miss you, Mou...".

Raita

"Gentilissimi di fc Inter, rimane buono il mio pronostico che vedeva il Milan scudettato e noi a giocarci il terzo/quarto posto. Va detto però che la Roma potrebbe spuntarla alla fine e la Juventus rimane una variabile impazzita. Onestamente siamo ormai la seconda squadra di Milano e questo duole tanto tanto. Credo che quest'anno abbiamo sbagliato mercato e mi ci metto dentro pure io. Avremmo dovuto voltare pagina e in attacco puntare su Martinez e Correa tenere Sanchez da affiancare a Dzeko. Probabile che l'Idea di rifare la difesa fosse buona. Infine cominciare le pratiche per cambiare proprietà. Non vorrei che Lukaku sia Conte dipendente e si eclisserà in una panchina mediocre. Premesso che a me Correa piace molto ed ha un potenziale notevole credo che per l'Inter si apra una stagione di cambiamenti e non vedrei male un De Zerbi in panchina. Rimane una lezione di vita che lo sport dà a tutti noi per la vita: quando puoi vincere devi vincere. L'anno scorso abbiamo regalato uno scudetto e per vincerne un altro ci sarà da aspettare, sudare e sperare. La vita non restituisce mai gratuitamente. Distinti saluti. Forza Inter, sempre!".