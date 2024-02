In occasione della trasferta a Milano, i tifosi dell'Atletico hanno lamentato un trattamento poco piacevole, per usare un eufemismo, sia fuori che dentro il Meazza al punto che la Unión Internacional de Peñas del Atlético de Madrid attraverso una nota ha annunciato l'intenzione di denunciare alla UEFA il personale di sicurezza dell'Inter e la stessa Polizia italiana (LEGGI QUI). In tal senso, la nostra redazione ha ricevuto una testimonianza da parte di un tifoso dell'Inter presente durante il match contro i Colchoneros nel secondo anello blu, esattamente sotto il settore occupato dalla tifoseria ospite. E ne emerge un quadro che di certo non rende onore agli spagnoli. Come sempre, riceviamo e pubblichiamo.

"Buonasera. Ho scelto di provare a contattarVi per cercare di fare un minimo di reale chiarezza sulle "persone" che popolavano il settore ospiti di San Siro martedì e sul loro comportamento. Continuo a leggere su varie testate giornalistiche di questi poveri tifosi, trattati come bestie, elogiati dagli stessi calciatori in campo, con aggettivi come "fantastici", "incredibili". Nessuno fa però riferimento alla pioggia di oggetti più o meno contundenti e di escrementi di vario genere che abbiamo dovuto sopportare per 90 minuti noi tifosi SANI al secondo blu. Sarebbe giusto essere onesti e far valere la dignità e l'opinione di comuni mortali paganti per vedere una SANA partita di calcio, sicuramente non per rischiare di perdere un occhio successivamente al lancio di monetine (veri e propri proiettili), che ha caratterizzato l'incontro, soprattutto nella fase finale e post partita. Un Vostro affezionato e amareggiato lettore e tifoso".

Andrea