La trasferta di Milano non è destinata a rimanere nei bei ricordi dei tifosi dell'Atletico Madrid, e non solo per il risultato finale della partita contro l'Inter. Il Mundo Deportivo racconta infatti che il tifo dei Colchoneros ha avuto molto da ridire sulla gestione del loro afflusso e deflusso dallo stadio Meazza: molti di loro sono entrati a partita abbondantemente iniziata in quanto, dopo essere stati radunati in un piccolo piazzale, sono stati fatti entrare da un unico ingresso. Il che ha causato un'attesa di oltre un'ora con momenti di tensione e anche di paura. I tifosi sono stati poi trattenuti nello stadio per più di un'ora finché non è stato loro permesso di andarsene. E molti di loro hanno avuto problemi a tornare in centro, dato che ormai era aperta una sola linea della metropolitana.

I fatti sono stati commentati duramente dalla Unión Internacional de Peñas del Atlético de Madrid, che in una nota ha annunciato l'intenzione di denunciare alla UEFA il personale di sicurezza dell'Inter e la stessa Polizia italiana: "Abbiamo sempre sostenuto le azioni e le misure volte al controllo dei violenti, ma non è comprensibile estenderlo a tutti gli sfollati. Non ha alcuna giustificazione e chiederemo al nostro club di adottare le misure adeguate affinché tali sfortunati eventi non si ripetano. Se c'è un gruppo di facinorosi con comportamenti violenti, sono loro che dovranno essere identificati e denunciati. Anche impedendo loro di accedere ai campi o espellendoli se violano la legge o disturbano il resto dei tifosi. Ma non si può accettare di trattare migliaia di follower come se fossero bestiame. Stiamo raccogliendo ogni tipo di informazione dai nostri soci e dai tifosi in generale, per informare il Club e studiare insieme quali decisioni dovrebbero essere prese per evitare che tifosi pacifici e civili smettano di andare agli stadi".

