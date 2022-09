E' amaro il commento di Filippo Tramontana nel suo classico video editoriale per FcInterNews al termine della sconfitta per 3-1 a Udine: "Abbiamo già subito 3 sconfitte in 7 partite, in genere quando vinci uno scudetto ne perdi circa 4 in un anno... Non vedo segnali di miglioramento, è tutto molto confuso, scelte cervellotiche dell'allenatore, è difficile trovare anche le parole. Ci vorrebbe una scossa". A seguire il suo intervento video.