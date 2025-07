La Fiorentina ha individuato da tempo in Sebastiano Esposito il nome per rafforzare il reparto offensivo. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, l'attaccante ha un contratto fino a giugno 2026. L'Inter non vorrebbe scendere sotto quota 7-10 milioni di euro, ma rischia anche di perderlo a zero tra un anno.

I viola vorrebbero invece non andare oltre i 7 milioni, compresi di bonus, e nello stesso reparto lavorano all'addio di Beltran a titolo definitivo.