La decisione di separarsi da Sebastiano Esposito, da parte dell'Inter, non è mutata dopo le apparizioni al Mondiale per club. Come riporta il Corriere dello Sport, la cessione dell'attaccante dovrà portare una decina di milioni in cassa nelle intenzioni dei nerazzurri. Troppi, secondo la fiorentina, che non vorrebbe andare oltre i 5-6 bonus compresi.

Anche per questo motivo attenzione al gradimento del Cagliari. La trattativa con la Fiorentina non è infatti così avanzata, nonostante le posizioni dei due club. Serve un rilancio dei viola, altrimenti potrebbe davvero subentrare la formazione sarda, in cerca di un nuovo attaccante.