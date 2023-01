Monza-Inter è finita da poco allo U-Power Stadium. Il nostro editorialista Filippo Tramontana commenta così la prestazione dei nerazzurri: "Ancora una squadra irriconoscibile lontano dal Meazza, ancora una volta prendiamo gol e non riusciamo a chiuderla. Ma non si capisce anche il fischio sul gol di Gagliardini assolutamente regolare. Ma questo non giustifica una brutta prestazione nerazzurra e perdiamo altri punti". A seguire il video.