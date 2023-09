"C'è poco da dire, Inter perfetta, sempre in partita, superiore all'avversario. Un Thuram fantastico ma tutti hanno giocato bene, e i cambi sono dei signori cambi. Ora ci godiamo questa sosta e ci prepariamo al derby, un derby tra prime in classifica". Comincia così il video editoriale di Filippo Tramontana per FcInterNews al termine della vittoria sulla Fiorentina. A seguire il video integrale (clicca qui se segui da app).