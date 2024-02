Nel suo tradizionale video editoriale per FcInterNews, Filippo Tramontana analizza così la vittoria 4-0 sull'Atalanta: "Altra prestazione roboante, un altro petalo da staccare verso lo scudetto. La squadra gira, siamo a +12 sulla seconda, si gioca sul velluto, peccato solo per l'infortunio di Frattesi. In genere sono sempre teso prima di una partita ma l'Inter di quest'anno mi permette di approcciarmi alle gare rilassato e ottimista, un grande risultato". A seguire il video completo.