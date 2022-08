"Partita non bella ma vinta con 3 gol. Segnare tanto non fa mai male e arriviamo al derby +1 sul Milan". Comincia così il video editoriale di oggi di Filippo Tramontana per FcInterNews che prosegue: "Era importante riscattare la sconfitta con la Lazio, abbiamo 9 punti, sarebbe stato meglio pareggiare almeno a Roma ma arriviamo bene al derby". Di seguito il video del suo intervento.