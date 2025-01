Marcus Thuram ha segnato 12 gol in questo campionato: uno in meno rispetto a quelli realizzati in tutta la scorsa Serie A e suo record in una stagione nei cinque grandi campionati europei (13 anche nel 2022/23 con il Borussia Mönchengladbach).

Grazie a 71 reti e 28 assist, l'attaccante francese è vicino a essere coinvolto in 100 reti nei cinque grandi campionati europei (attualmente a 99). Tra i giocatori che hanno tagliato questo traguardo dal 2017/18 (sua stagione d’esordio in Ligue 1), è tra i sette più giovani, assieme a Erling Haaland, Jadon Sancho, Kai Havertz, Kylian Mbappé, Marcus Rashford e il compagno di squadra Lautaro Martínez.