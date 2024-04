Dividendo idealmente un partita in sei blocchi da un quarto d’ora ciascuno, si nota che in questa Serie A il preferito dell'Inter sotto l’aspetto realizzativo è l’ultimo del primo tempo, tra 31esimo e 45esimo, con ben 18 gol all'attivo. Nello stesso frangente di gara, al contrario, l’Udinese, prossima avversaria dei nerazzurri in campionato lunedi sera, ha subito 15 reti, almeno cinque più di qualsiasi altra squadra in questo torneo.