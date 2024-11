Con la vittoria per 3-0 contro il Bologna e le marcature di Gigot e Dele-Bashiru, in aggiunta a quella di Zaccagni, la Lazio ha raggiunto quota tredici marcatori diversi nel campionato italiano. I biancocelesti hanno così raggiunto l'Inter in testa a questa speciale classifica.

Ad oggi quello delle due italiane è il dato migliore nei top 5 campionati d'Europa.