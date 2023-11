Yann Sommer, con la maglia dell'Inter sulle spalle, ha già superato la versione di se stesso vista al Bayern Monaco. Lo svizzero, infatti, grazie al clen sheet portato a casa ieri sera da Salisburgo, ha mantenuto la porta inviolata per la nona volta su quindici occasioni in questa stagione, più di qualsiasi altro portiere nei cinque campionati top d'Europa. In Baviera non aveva subito gol per otto partite ma nell'arco di venticinque presenze. Lo evidenzia Opta.