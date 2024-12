Francesco Acerbi non ci sarà per la trasferta contro la Lazio. Ad annunciarlo è stato Simone Inzaghi martedì sera dopo la gara di Champions League contro il Bayer Leverkusen. Il centrale è al secondo infortunio muscolare importante in stagione e ha quasi 37 anni, ha quindi tempi di recupero sempre più dilatati e questo crea, come riporta Tuttosport, scompenso nelle rotazioni oltre a togliere alla difesa un pilastro.

Al momento il club sembra non voler intervenire sul mercato, ma se Acerbi dovesse continuare ad avere fastidi in serie le scelte potrebbero cambiare. L'Inter mantiene le antenne dritte, ha monitorato il 23enne centrale del Racing Club, Marco Di Cesare, ma è ritenuto acerbo. Serve un elemento di maggiore esperienza e al momento tutto porta a Jaka Bijol. L'Udinese, come noto, ha già preso Solet per gennaio. Nei fatti è già il sostituto di Bijol che potrebbe avere con l'Inter la chance nella grande squadra.