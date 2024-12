Continua ad avvertire dolore Francesco Acerbi. E così il rientro in campo si allontana nuovamente. Sembrava tutto superato, ma poi martedì - come riferisce la Gazzetta dello Sport - il difensore ha avvertito in allenamento ancora un fastidio come accaduto a Verona.

È l’elongazione al bicipite femorale della coscia destra che ritorna e preoccupa. Non ci sarà contro la sua ex squadra e sarà visitato oggi, alla ripresa assieme ai compagni.