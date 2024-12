Nel post partita di Juventus-Manchester City, Pep Guardiola si è concesso ai microfoni di Prime Video per analizzare la sconfitta rimediata all'Allianz Stadium. La squadra inglese è a quota 8 punti e al 22esimo posto in classifica, la prossima partita è contro il Psg. L'ultima in casa contro il Club Brugge.

"Abbiamo giocato molto bene, ma complimenti alla Juventus. Ci è mancato solo il gol, la giocata finale, ma abbiamo giocato bene - le sue parole -. Qualificazione a rischio? Dobbiamo conquistare una vittoria. Andremo a Parigi e ci proveremo, poi abbiamo l'ultima in casa. Dobbiamo giocare come oggi, senza dubbio vincere ci darebbe più fiducia. I ragazzi stanno dando tutto, dobbiamo solo guardare avanti. Come calciatore ho perso tante volte, l'eccezionalità è quando vinci undici campionati su 14. E' un momento duro perché non arrivano i risultati, forse ci manca compattezza".