"La volontà è di trovare qualcuno che possa insieme o da solo far crescere il Monza e occuparsene come noi vorremmo. Noi facciamo un altro mestiere, il calcio ormai è un mondo folle e il mercato è folle". Così Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato di Mfe-Mediaset, che si è soffermato sui progetti di Fininvest per il club brianzolo durante l'incontro con la stampa negli studi televisivi di Cologno Monzese.