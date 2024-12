La Juventus, reduce dalla prestigiosa vittoria contro il Manchester City, ha ritrovato due pedine importanti come Douglas Luiz e Weston McKennie, entrambi rientrati in campo dopo un periodo di stop per infortunio. La squadra di Thiago Motta, carica per il successo in Champions League, si è riunita già questa mattina alla Continassa per preparare la prossima sfida di Serie A contro il Venezia, in programma sabato sera alle 20.45 all'Allianz Stadium.

Le buone notizie sul fronte infortuni continuano, ma restano alcune incognite. Andrea Cambiaso e Nico Gonzalez hanno svolto anche oggi lavoro personalizzato e restano in dubbio per il match contro i lagunari. Tuttavia, il tecnico bianconero spera di recuperarli per la partita di sabato, così da avere ulteriori opzioni in un periodo cruciale della stagione. In netto miglioramento anche Arkadiusz Milik, il cui rientro sembra ormai imminente.